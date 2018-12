Cidades Vítima de atentado dentro de igreja em Aparecida de Goiânia segue internada no Hugo Deide Agripino Cardoso de 31 anos passou por cirurgia no braço direito na noite deste domingo (2)

Segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), uma das vítimas do ataque dentro de uma igreja, na manhã deste domingo (2) em Aparecida de Goiânia. Deide Agripino Cardoso de 31 anos está em um leito de enfermaria e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele passou por uma cirurgia no braço direito, ainda no início da noite deste domingo, informou a assessoria d...