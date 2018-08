Cidades Vítima de assalto em ponto de ônibus, em Goiânia, tem melhora significativa Homem que levou tiros na cabeça e abdome está internado no Hugol, mas já anda e reconhece familiares. Dois suspeitos de crime foram mortos e outros três são procurados

Dois dias após ser baleado no tórax e na cabeça durante uma tentativa de latrocínio em um ponto de ônibus no Bairro São Judas Tadeu, em Goiânia, o corretor de imóveis Helder Alexandre de Lima, de 51 anos, já apresenta melhoras significativas em seu quadro de saúde, de acordo com a filha dele, Fernanda Alves de Lima, de 25. Ele está internado no Hospital de Urgências Go...