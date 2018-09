Cidades Vítima de acidente após fuga de suspeito no Crimeia Oeste está na UTI do Hugo Hugo Rômulo Carapina Vieira, de 26 anos está entubado, sedado e seu estado de saúde é considerado grave

Um dos ocupantes do Ford Fiesta que se envolveu em um acidente durante fuga de suspeito no setor Crimeia Oeste está entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Hugo Rômulo Carapina Vieira, de 26 anos está sedado e em estado grave. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (26), quando Elton Lucas Lima da Silva tentava f...