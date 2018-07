Cidades Vídeos mostram queda de avião no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo O piloto morreu e os outros seis ocupantes ficaram feridos

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma aeronave de pequeno porte com sete pessoas cai no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo capital. O acidente aconteceu na noite deste domingo (29) e o piloto morreu. Os demais ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da cidade. Um dos registros, divulgado no portal...