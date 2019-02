Vida Urbana Vídeos mostram quando barragem se rompe e lama avança sobre funcionários em Brumadinho É possível ver quando o terreno cede e o "mar de lama" invade rapidamente a parte mais baixa do complexo

Uma semana depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), a TV Globo divulgou um vídeo do momento exato do desastre. Às 12h28 de sexta-feira (25), a barragem estourou e a lama invadiu a parte mais baixa do complexo, onde havia funcionários, residências e equipamentos da mineradora. Até o momento, 110 mortes foram confirmadas e 238 pessoas continuam d...