Cidades Vídeos mostram preso torturado por colegas de cela em Inhumas As imagens foram divulgadas pelos próprios reeducandos via WhatsApp e rapidamente se espalharam

Um detento do Presídio de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia, aparece em um vídeo sendo torturado por colegas de cela. As imagens foram divulgadas pelos próprios reeducandos via WhatsApp e rapidamente se espalharam, chegando ao conhecimento do delegado e dos promotores da cidade. A tortura ocorreu na noite de quarta-feira (6) e um inquérito foi instaurado para a...