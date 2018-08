Cidades Vídeo registra PM agredindo mulher com tapas no rosto em Goiânia A assessoria da corporação foi procurada mas ainda não se pronunciou sobre o caso

Uma mulher foi agredida com dois tapas no rosto por um policial militar, na madrugada desta sexta-feira (17), em uma rua no Setor Universitário, em Goiânia. As agressões teriam ocorrido durante uma abordagem e foram registradas em vídeo. A assessoria da Polícia Militar foi procurada mas ainda não se pronunciou sobre o caso. Nas imagens, é possível ver dois polic...