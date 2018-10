Cidades Vídeo mostra resgate de turistas na Chapada dos Veadeiros O grupo de 12 pessoas ficou ilhado ontem após forte chuva no local. Ninguém ficou ferido

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do resgate de turistas, que aconteceu nesse sábado (20), na região do Poço das Esmeraldas, na Chapada dos Veadeiros, na zona rural de Alto Paraíso de Goiás. Após chuva forte e rápida na região, uma tromba d’água se formou e aumentou o nível do rio, fazendo com que 12 pessoas, incluindo crianças, ficassem ilhadas. Algumas pessoa...