Cidades Vídeo mostra professor sendo ameaçado e humilhado dentro de sala de aula ao aplicar prova; veja 🎥 "Sofri diversos insultos e preconceito racial. Fiquei em pânico”, contou o educador

“Eu me senti muito mal, com muito medo, achando que eu ia morrer”. É assim que o professor Thiago dos Santos Conceição descreve os momentos logo após ser agredido por alunos durante uma aula de português no Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, cidade da Região dos Lagos do Rio. Na última terça-feira (18), estudantes humilharam o professor enquanto ele co...