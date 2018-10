Cidades Vídeo mostra passageira sendo retirada à força de dentro de avião em Goiânia; assista 🎥 Nas imagens, uma criança aparece no colo da mulher que ignorou a ordem de desembarque da tripulação

Um vídeo que está circulando na internet mostra o momento exato em que a passageira foi retirada à força de uma aeronave na tarde de hoje (4), no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria se recusado a despachar o excesso de bagagem e ignorado a ordem do comandante de desembarcar, impedindo a decolagem do avião. ...