Cidades Vídeo mostra momento em que peão é pisoteado e morto por touro durante final de rodeio A vítima, de 24 anos, foi derrubado na arena e atingido na nuca pelo animal

Um peão morreu na noite desse domingo (8), após ser pisoteado por um touro durante a final do rodeio na cidade de Paranaíba, interior do Mato Grosso do Sul. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem foi derrubado e atingido na nuca pelas patas traseiras do animal. Segundo o site JP News, enfermeiros que prestaram os primeiros atendimentos informaram que a morte foi imediata. O corpo do peão foi ...