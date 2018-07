Cidades Vídeo mostra idosa sendo abandonada pelo sobrinho durante a noite na porta de asilo; assista 🎥 A direção do local justificou que não a abrigou, pois se tratava de um caso de polícia

Uma idosa foi abandonada na porta de um asilo, enquanto os termômetros marcavam 10º C em Brusque, em Santa Catarina. Toda a cena foi registrada na noite da última quarta-feira (14), pelas câmeras de segurança do local. De acordo com o site GauchaZH, a entidade acionou a Polícia Militar para denunciar o abandono, crime previsto no Estatuto do Idoso. A vítima foi levada até o quartel da cidade, onde ela passou a madrugada. Nas imagens é possível ver um carro...