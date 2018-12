Vida Urbana Vídeo mostra homem segurando criança de 6 anos para filho bater Brincadeira entre duas crianças virou caso de polícia depois que um menino caiu sozinho e o outro levou a culpa

Um casal está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por agredir uma criança de seis anos no último domingo (9) em um condomínio fechado em Brasília. O filho do casal brincava com a outra criança quando tropeçou sozinho na bola e caiu com o rosto no chão. Ao vê-lo com um sangramento na boca, os pais entenderam que o outro teria agredido seu filho ...