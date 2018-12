Vida Urbana Vídeo mostra homem matando fiéis dentro de Catedral, em Campinas; assista Quatro pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas

A ação do atirador na tarde desta terça-feira (11) foi gravada pelas câmeras de monitoramento da Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Cinco pessoas morreram no ataque; incluindo o autor dos disparos. As imagens foram obtidas pela Folha de S.Paulo. No vídeo, o homem aparece no canto esquerdo e logo depois do fim da missa, quando os fieis levantam para ir emb...