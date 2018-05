Cidades Vídeo mostra acidente com Audi A3 durante racha que matou três jovens em Goiânia Acidente aconteceu na GO-020. Nas imagens é possível perceber que motorista perdeu controle do veículo e bateu em mureta antes de capotar

Câmeras de monitoramento da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), registraram o acidente com o Audi A3, que resultou nas mortes de Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, Raphael Godoy Lorenzo, de 23 anos, e Eduardo Mendes Fernandes Borges, de 30 anos. O único sobrevivente do acidente, Edmar Machado de Melo, que estava no banco do passageiro dianteiro, contou...