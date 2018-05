Cidades Vídeo de cantor baleado em padaria que viralizou não é em Goiás, mas sim no Piauí; assista 🎥 Imagens estão sendo compartilhadas como se a briga estivesse acontecido em Aparecida, Goiânia e Taguatinga

Uma confusão terminou com um homem baleado na manhã desta quinta-feira (17), em uma padaria da Zona Leste de Teresina, no Piauí. Testemunhas filmaram toda a ação e o vídeo está sendo circulando nas redes sociais. Em grupos de mensagens, as imagens estão sendo compartilhadas como se a briga tivesse acontecido nas cidades de Aparecida, Goiânia e Taguatinga. Mas na...