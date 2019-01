Vida Urbana Vídeo com agressão a mulher em elevador foi encontrado por síndico de prédio em Valparaíso Nas imagens registradas no último dia 29 de dezembro, a vítima leva socos, tapas e puxões de cabelos de um homem

As agressões contra uma mulher dentro de um elevador em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, só foram descobertas após o síndico checar as imagens para tentar resolver outro problema do local. O circuito de câmeras registrou quando a vítima é atacada por um homem, que seria seu marido, com socos, puxões de cabelo e tapas, por volta das 19 horas do dia 2...