Vândalos invadem escola no Setor Castelo Branco, em Goiânia

Vândalos invadiram na noite desta quarta-feira (28) a Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva localizada no Setor Castelo Branco, em Goiânia. As aulas do período matutino foram suspensas para que os servidores possam organizar a bagunça deixada e a Polícia Técnico-Cientifica realizar perícia. O secretário geral da unidade, Jair Batista da Silva, acredita que o ...