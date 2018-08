Cidades Várias razões explicam aumento de casos

São vários os fatores que podem ter contribuído para o aumento do número de casos de sífilis no Brasil nos últimos anos, segundo as autoridades sanitárias. Como as notificações se tornaram compulsórias, a visibilidade da doença ficou maior. Por outro lado, o uso de preservativos perdeu importância após os anos 80, quando a Aids, então uma enfermidade mortal, aterrorizou o m...