Usuários protestam contra atraso de transporte coletivo no Terminal Praça da Bíblia

Uma manifestação contra o atraso do transporte coletivo aconteceu na noite desta quinta-feira (1º), no Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia. Os usuários do serviço reclamaram que ficaram duas horas estão esperando o ônibus para Senador Canedo. Por conta disso, os manifestantes resolveram bloquear a entrada e saída do local.

A Polícia Militar foi acionada e algumas viaturas chegaram no local para conter a situação. De acordo com informações de um manifestante que estava no local, um fiscal do terminal conseguiu providenciar alguns veículos para fazer o transporte dos passageiros. Não houve registro de violência. Até o fechamento deste texto, a reportagem não conseguiu falar com a Metrobus.