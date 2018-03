Usuários do transporte coletivo realizam manifestação, na noite desta quarta-feira (7), no Terminal da Bíblia, no Setor Leste Universitário, na capital. Segundo relatos de testemunhas, o motivo do ato é a falta de ônibus para a cidade de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Mais informações em instantes