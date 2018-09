Cidades Usuários do transporte coletivo interditam a BR-060, em Guapó, sentido Goiânia Os manifestantes reclamam que o ônibus que faz linha para a capital já sai lotado do terminal da cidade, impossibilitando a entrada de passageiros durante o restante do percurso

Os usuários do transporte coletivo de Guapó, localizada a 27 km de Goiânia, atearam fogo em pneus e fecharam a BR-060 na manhã desta quarta-feira (26). Com o protesto, eles pedem mais ônibus que fazem a linha do município para capital. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PFR), as informações iniciais são de que um grupo de aproximadamente 200 pessoas tenha ...