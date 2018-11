Cidades Usuário de drogas é assassinado dentro de banheiro de casa em Goiânia Vítima era de Sergipe e estava na capital há 15 dias em busca de emprego

Um homem foi morto a tiros dentro do banheiro de casa, na madrugada deste sábado (17), no Jardim Pompéia, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), quatro homens armados invadiram a residência e balearam a vítima, que morreu na hora, e fugiram sem levar nada. De acordo com a corporação, a vítima que é de Sergipe, não tinha passagens policiais e estava na capital há 15 ...