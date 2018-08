Cidades Usina na região Sul de Goiás segue com atividades normais após explosão Três feridos em estado grave estão internados Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia

A usina Denusa Destilaria Nova União S/A segue com suas atividades normais após a explosão de uma de suas caldeiras, que deixou um colaborador morto e três feridos, na manhã desta quarta-feira (29), no km 274, na BR-060, no município de Jandaia, na região Sul do Estado. Os feridos em estado grave foram transferidos no final desta manhã para o Hospital Estadual de Urgências d...