Cidades Universitários de Catalão começam a desocupar Reitoria da UFG, em Goiânia A assessoria da instituição informou que os alunos concordaram em aguardar o resultado das negociações e o repasse de recursos necessários para a construção das moradias

Estudantes da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG) começam a desocupar, nesta quinta-feira (11), a Reitoria da instituição de ensino, no Câmpus Samambaia, em Goiânia. O grupo com cerca de 25 alunos vindos da unidade do Sul Goiano ocupou o local, nesta quarta-feira (10), e reivindica a construção de moradia estudantil no município. A assessoria da i...