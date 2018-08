Cidades Universitário é preso ao se passar por policial civil em Jaraguá Equipe da polícia almoçava em restaurante quando homem se apresentou como policial

Um universitário que se passava por policial civil foi preso, nesta quinta-feira (23), em Jaraguá, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), uma equipe de investigadores almoçava em um restaurante às margens da BR-153, na zona rural do município. Os policiais estavam na fila do self-service, quando o estudante, bem vestido, se aproximou de um policial e...