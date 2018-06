Universidade lança 11 mil vagas para cursos EAD gratuitos em Goiás

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) lança, na noite desta quinta-feira (14), 11 mil vagas para cursos de graduação e especialização para EAD. O programa será realizado em parceria com as prefeituras goianas e o primeiro vestibular deve se concretizar no próximo semestre. A previsão é que as aulas comecem em outubro.

