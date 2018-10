Cidades Universidade Federal de Goiás oferece vagas ociosas Termina no dia 18 o prazo para ocupação de 1,35 mil cadeiras para mudança de curso, reingresso ou nova graduação

Em meio a índices como o aumento do número de matrículas em cursos de graduação no Brasil, os dados do Censo da Educação Superior 2017, realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e divulgado no último mês, apontaram que o País ainda tem de lidar com o desafio de preencher vagas remanescentes existentes em instituições de ensino superior território afora. Ainda que mais ...