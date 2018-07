Cidades Universidade Federal de Goiás atrasa pagamento de 320 bolsistas Universidade atrasou R$ 125 mil referentes a bolsas para 320 estudantes monitores, que estão sem receber. Justificativa é “imprevisto” no processo de pagamento

O pagamento das remunerações dos estudantes que realizam trabalho de monitoria na Universidade Federal de Goiás (UFG) do mês de junho não foi realizado. Monitores prejudicados procuraram a ouvidoria da instituição de ensino, que garante a quitação do pagamento até o início do próximo mês, mas não apresenta um dia específico para isso. A pró-reitora de graduação, Fláv...