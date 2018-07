Cidades Universidade do Estado da Bahia terá cotas para transexuais A Uneb foi uma das primeiras do país a adotar cotas sociorraciais, em 2002

A partir do ano vem, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) oferecerá cotas para transexuais, travestis, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, autismo e altas habilidades. Com a novidade, haverá um acréscimo de 5% no total de vagas oferecidas na graduação e na pós-graduação para cada um desses segmentos. A universidade foi uma das primeiras d...