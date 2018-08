Cidades Uniformizados, assaltantes roubam agência dos Correios e fogem com furgão da empresa em Goiás Segundo a Polícia Militar, o grupo entrou fortemente armado, rendeu os funcionários do local e levou malotes de dinheiro; o crime ocorreu em Palmeiras de Goiás

Com uniformes de trabalhadores dos Correios assaltantes fortemente armados realizaram um assalto, na manha desta quinta-feira (9), a uma agência da empresa em Palmeiras de Goiás, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), foram levados cerca de R$ 20 mil em dinheiro do local. Os Correios não confirmam o valor roubado. A PM informou, também, que os cri...