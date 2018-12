Cidades Unidades básicas de saúde de Goiânia estão sem acessibilidade plena A pedido do MP-GO, CAU relata falhas nas obras de três centros de saúde da capital e verifica problemas para pessoas com mobilidade reduzida

Só pela intuição ou com ajuda externa é possível para uma pessoa com mobilidade reduzida ser plenamente atendida nos Centros de Saúde (CSs) da Vila Moraes, Conjunto Riviera ou Marinho Lemos, este no Setor Negrão de Lima. As unidade de saúde do município foram alvo de relatório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) feito a pedido da 39ª Promotoria de J...