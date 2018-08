Cidades Unicamp apura pichações racistas e de apologia à violência Com caneta do tipo marcador permanente, foram pichadas suásticas e citações ameaçadoras como “vai ter massacre, Columbine”, “poder branco” e “chacina”

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, apura pichações racistas e com apologia à violência no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e no Instituto de Geociências (IG). Os atos ocorreram às 21h de terça-feira (14) durante o expediente. Com caneta do tipo marcador permanente, foram pichadas suásticas e citações ameaçadoras como “...