Vida Urbana Unicamp abre vaga para medalhistas; USP e Unesp também estudam medida Estadual de Campinas terá 90 lugares para vencedores em competições ligadas a áreas como Matemática, Física e Robótica; o objetivo é atrair os melhores estudantes. Outras instituições paulistas avaliam mudança nas próximas edições

As medalhas de Felipe Bagni, de 17 anos, têm um peso que, até então, nem ele media. Pela primeira vez, poderão valer uma vaga em um curso de graduação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Colega de Felipe, Gustavo Martins, de 14, também acumula prêmios. O aluno do 1.º ano do ensino médio não vai tentar vestibular agora, mas poderá ter ainda mais opções quando c...