Cidades UnB, USP e UFU aparecem pichadas com mensagens machistas, homofóbicas e racistas Em menos de 24 horas, banheiro da UnB amanhece com ameaça de massacre, frase na UFU diz que 'pretaiada vai voltar pra senzala' e USP tem portas marcadas com suástica; Polícia Federal foi acionada

Em menos de 24 horas, pelo menos quatro universidades públicas registraram mensagens de cunho racistas e homofóbicos no país. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a porta de um banheiro foi pichada na quarta-feira com a mensagem "Pretaiada vai voltar para a senzala". No local ocorria o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. Ataques foram registados ainda n...