Cidades Umidade do ar chega a 9% em Goiânia neste domingo A baixa umidade do ar pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz

A umidade relativa do ar chegou a 9% em Goiânia na tarde deste domingo (12). A informação é do site ClimaTempo. A temperatura atingiu 31°C, com céu aberto e alguma nebulosidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Estado de Goiás está em aviso de grau severo de baixa umidade relativa do ar. A situação causa risco de incêndios flores...