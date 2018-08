Cidades Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após colisão entre dois veículos em Pirenópolis O acidente aconteceu no KM 105 do município que está localizado no Centro do Estado

* Atualizada às 17:39 Um homem, de 81 anos, morreu e outras duas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (24), após um acidente entre dois veículos no KM 102 da BR-070, em Pirenópolis, no Centro do Estado. A vítima fatal estava no banco do passageiro e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras duas vítimas foram levadas para um hosp...