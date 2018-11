Cidades Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na GO-210, em Rio Verde Carro e caminhonete colidiram frontalmente

Uma pessoa morreu o outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na GO-210 em Rio Verde, no Sul do Estado. A colisão frontal aconteceu na tarde desta quinta-feira (8), e o motorista do carro, Brenner Pinheiro de Carvalho Rego, 31 anos, morreu na hora. Três ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital M...