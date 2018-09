Cidades Um em cada quatro estudantes deixa a escola após um ano no ensino médio O dado é do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O 1º ano do ensino médio e o 6º ano do ensino fundamental têm as maiores taxas de reprovação e abandono dos estudantes, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (3) pelo Ministério da Educação (MEC). Essas taxas diminuem ano a ano, mas na avaliação da pasta, ainda são preocupantes. No 6º ano do ensino fundamental, 15,5% dos estudantes reprovaram ou aba...