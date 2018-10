Cidades Um em cada oito adultos no mundo é obeso, alerta OMS Projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de indivíduos estejam com excesso de peso

No Dia Mundial da Obesidade, lembrado hoje (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que um em cada oito adultos em todo o planeta é obeso. A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de indivíduos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões com obesidade. Já o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões caso nada s...