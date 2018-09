Cidades Um dia após aniversário, motociclista de 38 anos morre em acidente no Setor Fama, em Goiânia Caso será investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que realizou perícia no local.

Um motociclista de 38 anos morreu na manhã desta segunda-feira (10), após um acidente no cruzamento da Rua 29 com a Rua 32, no Setor Fama, em Goiânia. O acidente foi registrado por volta de 7h30 e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima Marcos Quirino da Rocha, que fez aniversário neste domingo (9). Quando os bombeiros chegaram ao local, entretanto, a...