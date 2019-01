Vida Urbana UFG recebeu 49 denúncias sobre cotas raciais Número de acusações de irregularidade em ingresso de cotistas aumentou 8 vezes no ano passado, em parte por maior visibilidade de equívocos e fraudes de selecionados

O número de denúncias contra estudantes que ingressaram na Universidade Federal de Goiás (UFG) por supostamente não se enquadrarem no perfil exigido no sistema de cotas raciais foi oito vezes maior em 2018 em relação ao ano anterior, passando de 6 para 48 casos investigados. Entretanto, a comissão responsável por apurar as acusações já arquivou 11 processos considerados im...