UFG publica edital de matrícula das 6.450 vagas para 2019 pelo Sisu

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou, nesta terça-feira (15), o edital que orienta o ingresso de novos estudantes nos cursos de graduação da instituição em 2019 por meio do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos interessados em estudar na universidade devem se inscrever, online, de 22 a 25 de janeiro, pelo site do Ministério da...