A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), prorrogou as inscrições do seu curso de especialização em Ensino de Línguas Estrangeiras, para o dia 16 de março. As inscrições serão realizadas pelo e-mail ceele.fl.ufg@gmail.com.

As aulas serão ministradas aos sábados, das 08h às 12h, e das 14h às 17h30, no Câmpus Samambaia da UFG. O curso não terá cobrança de mensalidades.

Mais informações: https://ceele.letras.ufg.br/