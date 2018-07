Cidades UFG perde 10 posições em ranking latino Instituição de ensino superior de Goiás passou da posição 51 para a 61 de 2017 para 2018, em lista elaborada por publicação britânica que avaliou outras 128 universidades

A Universidade Federal de Goiás (UFG) ficou em 61º lugar no ranking das melhores universidades da América Latina, divulgado pela revista britânica Times Higher Education (THE). A posição da universidade goiana está abaixo da sua colocação em comparação com o mesmo ranking de 2017, quando ocupou o 51º lugar. O levantamento avaliou o desempenho de 129 universidades ...