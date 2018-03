UFG oferece atendimento psicoterapêutico de forma gratuita para 50 adolescentes

Adolescentes entre 12 e 19 anos, que procuram atendimento psicoterapêutico, podem ter de forma gratuita, através do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente (Cepea), projeto vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE).

Neste primeiro semestre de 2018, até 50 jovens serão acompanhados. As inscrições abrem nesta segunda-feira (12), e vão até dia 30 de março. Os interessados devem procurar o Cepea de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 13h30. O agendamento das consultas respeitará a ordem de inscrição.

Os adolescentes serão atendidos por psicólogos do quadro do Cepea, estudantes matriculados no último ano do curso de psicologia da UFG e profissionais vinculados aos cursos de especialização.

O Cepea está localizado na Alameda Botafogo, quadra A, lote 09, Setor Central.

Telefones: (62) 3225-8969/3224-9192.