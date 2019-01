Vida Urbana UFG diz não ter como cumprir decisão sobre cotista barrado Sentença do TRF1 vale para sistema de seleção de minorias que era vigente até 2012. Ação havia sido proposta pelo MPF-GO há 10 anos

A Universidade Federal de Goiás (UFG) informou nesta quinta-feira (24) que não tem como cumprir a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinando que o candidato no processo seletivo que se autodeclara elegível ao sistema de cotas raciais não seja sumariamente eliminado caso não consiga comprovar a condição para o benefício. É que a decisão do TRF...