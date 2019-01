Vida Urbana UFG abre vaga para professores voluntários atuarem em cursinho para estudantes da rede pública Processo seletivo é voltado para estudantes de Ensino Superior. Atuação será no Cursinho Federal de Goiás, projeto de extensão que atende, preferencialmente, alunos de baixa renda e de escolas públicas

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a abertura de inscrições para o preenchimento de 20 vagas para professores voluntários para atuarem no Cursinho Federal de Goiás no ano letivo de 2019. Os candidatos deverão ser estudantes de Ensino Superior e estar cursando no mínimo o 4º período de seu curso. Para se inscrever, a pessoa interessada deve preencher formul...