Cidades UFG é a 11ª melhor instituição da América do Sul em Ciências Exatas e da Terra, diz pesquisa USP ficou na primeira posição e Universidade do Chile na segunda

A Universidade Federal de Goiás (UFG) se destacou em um ranking da Nature Index, um banco de dados sobre publicações, autorias e produtividade dos pesquisadores. A instituição de ensino superior goiana ficou entre as 20 melhores Sul-Americanas no quesito Ciências Exatas e da Terra e a primeira do Centro-Oeste Brasileiro.. Os dados do Nature Index são atuali...