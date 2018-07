Cidades UEG muda período de inscrição para cursos de Medicina e Direito Data de início foi alterada para o dia 25 de julho

Atualizada às 19h55 de 16/07/2018 A diretora do Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Eliana Machado, por meio da assessoria de imprensa, informou no início da noite desta segunda-feira (16) que o período de inscrição para os cursos de Medicina e Direito na instituição de ensino superior foi alterado e terá início no dia 25 de julho e se este...